Konya'da Karatay Belediyesi’nin ilçeye kazandırdığı Karatay Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM), büyük bir başarıya imza attı. Uluslararası MEB Robot Yarışması’nda Karatay BİLSEM, “Su Üstü Robot” kategorisinde geliştirdiği “KTP_Ayışığı1” adlı robot projesiyle Türkiye ikinciliğini elde etti.KONYA (İGFA) - Kayseri'de 21–24 Mayıs 2025 tarihleri arasında düzenlenen yarışmaya, Türkiye’nin yanı sıra 14 farklı ülkeden toplam 10 bin 509 öğrenci ve öğretmen 3 bin 903 robotla katıldı. Konya ise 474 öğrenci ve öğretmenle 389 projeyle yarışmaya dahil olarak ev sahibi Kayseri’nin ardından en fazla başvuru yapan il oldu. Ayrıca 1 Türkiye birinciliği, 2 Türkiye ikinciliği ve 2 Türkiye üçüncülüğü ile Konya, en fazla derece alan ikinci il olmayı başardı.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay BİLSEM’in “KTP_Ayışığı1” adlı robotuyla elde ettiği Türkiye ikinciliğinden dolayı, projede emeği geçen öğrenci ve öğretmenleri tebrik etti.

Başkan Kılca, “Karatay Bilim ve Sanat Merkezi’nin elde ettiği bu önemli başarı bizleri son derece gururlandırdı. Su Üstü Robot kategorisinde Türkiye ikincisi olan ‘KTP_Ayışığı1’ projesini hazırlayan kıymetli öğrencilerimizi ve danışman öğretmenlerimizi gönülden kutluyorum. Bu derece, Karatay’da bilime, teknolojiye ve gençlerimizin gelişimine verdiğimiz önemin somut bir göstergesidir. Geleceğimiz olan evlatlarımızın bilimle, teknolojiyle ve yenilikle iç içe yetişmesi için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz. Karatay Belediyesi olarak, eğitimin her alanında çocuklarımızın yanında olmaya devam edeceğiz.” dedi.

Karatay BİLSEM’in sadece bir eğitim kurumu olmadığını vurgulayan Başkan Kılca, BİLSEM’in gençlerin hayal kurmasını, üretmesini ve ülkeye değer katmasını sağladığını belirterek, Türkiye Yüzyılı vizyonunun mimarları olacak gençleri bir kez daha tebrik etti.