Kıbrıs Gazisi Nizam Kılıç'ın acılı eşinden duygulandıran sözler

Acılı eş Semiha Kılıç, "Dünyadaki en güzel şeyi, Türk Bayrağını bana verdiniz. Hayatım boyunca saklayacağım, öldüğüm zaman da göğsüme koyacağım" dedi.

Kılıç, Vali Eldivana'a "Elinizi öpmek isterim ama hepiniz benden küçüksünüz, sizler benim evladımın yaşındasınız, hepinizin alnından öpüyorum evlatlarım. Bugün buraya geldiniz, bu acılı günümde beni yalnız bırakmadınız. Allah her birinizden razı olsun" diye konuştu.

Eskişehir'den köyüne tatile gelen Gazi Nizam Kılıç'ın çocukluk arkadaşı Fikri Daştan da "Nizam çocukluk arkadaşımdı, çocukken beraber gezerdik, oyunlar oynardık, okula giderdik. Bugün de arkadaşıma son görevimi yerine getirmeye geldim. Ben Eskişehir'de yaşıyorum, köyüme tatile geldim, çocukluk arkadaşımı toprağa verdim. İyi bir arkadaşımdı, birbirimizi severdik. Çocukken beraber oyunlar oynardık, böyle geçerdi günlerimiz. Nizam kardeşime Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun" sözleri ile duygularını dile getirdi.

Cenaze törenine Gazi Kılıç'ın ailesinin, yakınlarının, sevenlerinin yanı sıra Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, İl Jandarma Komutanı Albay Dr. Talha Övet, İl Emniyet Müdürü Barış Erkol, Bayburt Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Salih Köse, Bayburt Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma Derneği Başkanı Selami Köksal ve köy sakinleri katıldı.