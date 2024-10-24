AK Parti Keşan İlçe Başkanlığı, Millet Konuşur Lider Dinler Sloganı ile vatandaşın yaşadığı bölgede fikrini yazarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ulaştılacak mektuplarla ilgili bir etkinlik düzenledi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Dün saat 13.00-15.00 arası Alparslan Türkeş Meydanı’nda kurulan sandıkta, Keşanlı vatandaşlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a istediklerini ve eksikleri yazarak kurulan kutuya attı.

AK Parti Keşan İlçe Başkanı Savaş Pekdemir, “Keşanlıların partili partisiz olarak yazacağı bu notlar hiç açılmadan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a iletilecek. Böylece Türkiye’nin her noktasında kurulan bu masalardaki notlar ve mektuplar kendisi tarafından değerlendirelecektir” dedi.