Kerem Aktürkoğlu'ndan Mert Hakan Yandaş'a gönderme!
Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, derbi sonrası Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'a gönderme yaptı. Yunus Akgün'ün paylaşımına yorum yapan Aktürkoğlu, Yandaş'a yönelik olarak, "Kulübeden...Devamı için tıklayınız
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