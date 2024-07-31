Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Hareketin Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'da suikasta uğramasının, "savaşı, tüm bölgede büyük etkileri olacak yeni boyutlara taşıyan önemli ve tehlikeli bir olay" olduğunu belirtti.

"DÜŞMAN YANLIŞ HESAP YAPTI"

Kassam Tugayları'nın Telegram hesabından yapılan açıklamada, "Heniyye'ye, İran'ın başkentinin kalbinde düzenlenen canice suikast; savaşı, tüm bölgede büyük etkileri olacak yeni boyutlara taşıyan önemli ve tehlikeli bir olaydır. Düşman, saldırı çemberini genişleterek, direniş liderlerine çeşitli alanlarda suikastlar düzenleyerek ve bölge ülkelerinin egemenliğini ihlal ederek yanlış hesap yaptı." ifadeleri kullanıldı.

"AZGIN DÜŞMANIN ELİNİN KESİLME ZAMANI GELMİŞTİR"

Narsisizmin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu "kör ettiği" değerlendirmesinde bulunulan açıklamada, Netanyahu'nun, "işgalcileri uçuruma sürüklediği, çöküşlerini ve Filistin topraklarından sonsuza dek yok olmalarını" hızlandırdığı savunuldu.

Açıklamada, "Artık bu siyonist ahlaksızlığa son verilmesinin, bu azgın düşmanın dizginlenmesinin, onun ortalığı karıştıran elinin kesilmesinin, saldırganlığından caydırılmasının zamanı gelmiştir. Düşmanın çeşitli alanlarda devam eden suçları nedeniyle tüm bölge ülkeleri ve halkları için tehlike çanları çalmaktadır. (Heniyye suikastı), Filistin direnişini desteklemek için herkesi harekete geçirmelidir zira Filistin, tüm ümmetin ileri savunma hattıdır" ifadelerine yer verildi.