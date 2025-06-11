Millî Eğitim Bakanlığı ve Vodafone Vakfı’nın “Dijital Benim İşim” Projesi kapsamında düzenlenen 4. Dijital Pazarlama Kampanya Yarışması’nda kazananlar belli oldu. Kadınların dijital becerilerini güçlendiren projede, Hatay’dan Cennet Esin Baltacı birincilik ödülünü kazandı.İSTANBUL (İGFA) - Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile Vodafone Vakfı iş birliğinde yürütülen “Dijital Benim İşim” Projesi’nin 4. Dijital Pazarlama Kampanya Yarışması sonuçlandı.

33 BAŞVURU, 15 FİNALİST

Toplam 33 başvurunun alındığı yarışmada, 15 finalist 1,5 ay boyunca sosyal medya hesaplarını yönetti. Deprem bölgesindeki 11 ilde eğitim alan kursiyerler de ürün ve hizmetlerini tanıtarak yarışmaya katıldı. Vodafone Gönüllüleri, yarışmacılara sosyal medya yönetimi ve pazarlama konularında mentorluk sağladı. Kampanyalar, alan uzmanı bir akademisyen ve proje paydaşlarından oluşan jüri tarafından değerlendirildi.

16 yaş üstü kadınların dijital yetkinliklerini artırmayı hedefleyen yarışmada, Hatay Arsuz Halk Eğitimi Merkezi kursiyeri Cennet Esin Baltacı, “@akbukelifcamping” Instagram hesabıyla birinci, Elâzığ Arıcak’tan Çiğdem Çağlar “@evagurumii” ile ikinci, Diyarbakır Yenişehir’den Yasemin Kaplan Bilmez ise “@marleensabun” ile üçüncü oldu.

Elâzığ’dan Güllü Güzey ve Diyarbakır’dan İremnur Aşın mansiyon ödülü aldı.

ÖDÜLLERLE DESTEK

Birinci, ikinci ve üçüncüye toplam 45 bin TL’lik can suyu sermayesi, mansiyon ödülü alanlara 10 bin TL’lik teknoloji hediye çeki verildi. Ayrıca, kazanan kursiyerlerin eğiticileri ve halk eğitimi merkezlerine toplam 67 bin 500 TL’lik teknoloji hediye çeki sunuldu.

Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Cengiz Mete, “Dijital Benim İşim ile kadınların dijital alanda güçlenmesini sağlıyoruz. Yarışmacılarımızı ve eğiticilerimizi tebrik ediyoruz” dedi. Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel ise, “Kadınların ekonomik hayata katılımını destekliyoruz. Yarışmacılarımızın başarıları bizleri gururlandırıyor” diye konuştu.