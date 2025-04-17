İYİ Parti Mardin İl Başkanı Süleyman Akar, kalp rahatsızlığı nedeniyle ameliyat olan ve yoğun bakımda tedavi gören TBMM Başkan Vekili Sırrı Süreyya Önder’e geçmiş olsun dileklerini iletti.MARDİN (İGFA) - Geçirdiği kalp rahatsızlığı dolayısıyla TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'e 'geçmiş olsun' dileklerini ileten İYİ Parti Mardin İl Başkanı Süleyman Akar, renkli kişiliği, barış ve demokrasiye verdiği önem herkes tarafından takdir edilen Sayın Önder’in bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni etti. Başkan Akar için Allah’tan acil şifalar diledi