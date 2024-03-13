Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Garnizon Komutanı Topçu Albay Gürol Akkaya, İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleşen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Açılış ve protokol konuşmalarının ardından öğrenciler tarafından günün anlam ve önemini belirten şiirler okundu, video ve oratoryo gösteriler sergilendi.

Programda konuşma yapan Vali Mustafa Eldivan, "İstiklâl Marşı’mız; kutsal vatan topraklarımıza kastedenlere karşı gösterdiğimiz kahramanlık mücadelemizin tezahürüdür. Bu eşsiz eserin edibi, ’istiklal şairimiz’ Mehmet Akif Ersoy’un, İstiklâl Marşı’mızın duygu ve mana derinliklerini, milletimizin öz benliği ile harmanladığı unutulmamalıdır.

Zira Merhum Akif’in "Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın!" diye ettiği duayı, işgal günlerinin hissiyatımızda ne kadar derin yaralar açtığının ve istiklalimizi kazanmak için ne büyük fedakârlıklar yaptığımızın en güzel ifadesi olarak siz Türk gençliğinin hafızasına kazıması elzemdir." ifadelerine yer verdi.

Konuşmasının devamında İstiklal Marşı’nın kabulünün yıl dönümünü tebrik ederek Mehmet Akif Ersoy’u ve İstiklal kahramanlarını da rahmetle ve şükranla yâd ettiğini belirtti. Bayburt Üniversitesi Mustafa Karasakal Tiyatro Salonu’nda yapılan program, ödül töreniyle sona erdi.

"İstiklal Marşı’nı Güzel Okuma Yarışması" ve "İstiklal ve Mehmet Akif" konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüller verildi.





