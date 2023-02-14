İstanbul’daki Bayburt Sivil toplum kuruluşları Kahramanmaraş’ta meydana gelen Depremin yaralarını sarmak için bir araya geldiler.

Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfının Maltepe’deki Vakıf Merkezinde kahvaltıda bir araya gelen Dernek Başkanları aldıkları karar gereğince Bayburt’a gönderilecek olan Depremzede ailelere yardım etme kararı aldılar.

Vakıf ve Derneklerimiz Depremin ilk gününden itibaren Deprem bölgesine Nakdi ve ayni yardımlar yaptılar.

Bayburt Sivil toplum kuruluşları olarak Bayburt’a gönderilecek olan Depremzedelere altı ay boyunca yardım etme kararı aldılar.

İstanbul Anadolu yakasındaki tüm İl Dernekleri ve köy Dernekleri Cumartesi akşam saat 19.00 de Marmara bölgesi Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Derneğinde toplanarak istişare yapılacak.

Pazar günü sabah saat 11.00 de Fındık zadede Avrupa yakası tüm İl Dernekleri ve köy Dernekleri sabah kahvaltısındaki toplantıda bir araya gelerek istişare toplantısı yapacaklar.

Toplantıda Bayburt’a gönderilecek olan yaklaşık 6.000 Depremzede aile Devlet imkanlarıyla yurtlara yerleştirileceğini Sivil toplum kuruluşu olarak Bayburt’ta yaklaşık bir yıl kalacak olan Ailelere elimizden geldiğince destek olmaya çalışacağız.

Yapılacak kampanyaya İstanbul’daki tüm sivil toplum kuruluşlarımızın katılmasını sağlamak için,tüm Derneklerimizle bir araya gelerek bu çalışmayı Valiliğimizle birlikte yapılacağı belirtildi.