İstanbul Valiliği Petrol Ofisi Okul Spor Kulüpleri Ligi Basketbol Gençler İl Birinciliği’nde şampiyonlar belli oldu. Ödüller, Vali Davut Gül tarafından verildi.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Valiliği’nin Spor Şehri İstanbul projesi kapsamında düzenlenen Petrol Ofisi Okul Spor Kulüpleri Ligi 2024-2025 Sezonu Basketbol Gençler İl Birinciliği Final Müsabakası tamamlandı.

Vali Davut Gül’ün katıldığı törende, Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi ve Küçükçekmece Orhan Gazi Anadolu Lisesi il birincisi oldu.

Finalist öğrenciler, ödüllerini Vali Gül’ün elinden aldı.

Gül, “Kazanan ya da kaybeden yok, tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum” dedi.