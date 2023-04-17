Son teknolojiyle donatılmış ofislere sahip olan finans merkezinde açılış kurdelesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kesti.

İstanbul'u bir dünya başkenti yapmak için gece gündüz demeden çalıştıklarını vurgulayan Bakan Kurum, şu ifadeleri kullandı:

“Ümraniye'de açılışı yapılacak Finans Kent'in maliyeti 65 milyar lira. Bu projeyi başlattık, bitirdik ve İstanbul'umuza armağan ediyoruz. İstanbul Finans Merkezi, Türkiye'nin küresel finans merkezlerine net bir mesajı olacak. Ekonomik bağımsızlığımızı güçlendirdiğimiz büyük bir adım olacak. Burası finansın başkenti İstanbul için çok çok önemli bir adım olacak. Depreme karşı dayanıklı olarak inşa ettiğimiz bu yapılar her türlü afette hizmet verecek. Burada doğrudan 50 bin kişiyi dolaylı olarak 100 bin kardeşimizi istihdam edeceğiz. Bölgede bir cazibe merkezi olacak.”

İlk bankalar etabı açılacak

Projede bankalar etabının açılmasıyla birlikte yurt içinden ve yurt dışından yine önemli banka ve finans kuruluşlarının da İstanbul Finans Merkezi'nde yer alması bekleniyor.