Bayburt (Ağunsos) Çayırözü Köyünden işadamı Muhammet Kaldırım Geçirdiği Kalp kirizi sonucunda vefat etmişti.

Pendik’te AK Parti kurucularından İşadamı Kaldırım, AK Parti teşkilatlarında yıllarca görev yaptı. Bayburtlu hemşerilerimiz tarafından çok sevilen işadamı Muhammet Kaldırım Bayburt sivil toplum kuruluşlarında görev aldı ve her daim Bayburtlunun yanında oldu. İşadamı Muhammet Kaldırım İstanbul Kaynarca Merkez Camiinde kılınan Cenaze Namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Bakan Tunç, taziyeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "AK Parti Pendik İlçe Teşkilatımızda uzun yıllar görev yapan, vefatıyla bizleri derinden üzen dava ve yol arkadaşımız Muhammet Kaldırım'ın ailesini ve Bayburt Çayırözü Köyü Derneğini ziyaret ederek taziyelerimizi ilettik. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Mekanı cennet, makamı âli olsun" ifadelerine yer verdi.

İşadamı Muhammet Kaldırım Bayburt 1971 doğumlu, üç çocuk babasıydı.

Kendisine Allahtan Rahmet Ailesine başsağlığı dileriz.