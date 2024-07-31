İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği saldırı bölgedeki tansiyonu zirveye çıkarırken bu sabah suikast haberi gündeme düştü.
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Tahran'da uğradığı suikast sonucunda hayatını kaybetti.
Heniyye'nin öldürüldüğü haberini doğrulayan Hamas, "Korkakça bir eylem, cezasız kalmayacak" açıklamasını yaptı.
Suikastın sonrası tepkiler art arda geldi.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "İşgalci teröristleri pişman edeceğiz." derken ülke genelinde 3 günlük yas ilan edildi.
"HANİYYE'NİN İNTİKAMINI ALACAĞIZ"
İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye yönelik suikastın İran'da gerçekleşmesinden dolayı kendilerini sorumlu gördüklerini ve İsrail'den Heniyye'nin intikamını almayı vazife kabul ettiklerini söyledi.