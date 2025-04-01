Bu yıl 18’incisi düzenlenen International Junior Cup’ta takımlar sahne aldı. Viking Park Hotel Kemer'de fırtına gibi başladı.ANTALYA (İGFA) - Antalya’nın Kemer ilçesinde gerçekleştirilen International Junior Cup’ta ilk gün karşılaşmaları tamamlandı. Yağışlı havanın da etkisiyle takımların mücadeleleri birbirinden çekişmeli anlara sahne oldu. Organizasyon öncesinde teknik adamlar ve International Junior Cup Organizasyon Komite üyeleri de görüşlerini medya ile paylaştı.

İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından ilk düdük çalınırken, sahada futbolcular ve antrenörler saha kenarında ise aileler ter döktü. Büyük bir heyecan fırtınası yaşanırken, scout ve gözlemciler de oyuncuları takip altına aldı. Seyir zevkinin üst düzeye çıktığı karşılaşmalar büyük ilgi gördü.

İlk gün sonunda 50 müsabaka oynandı. Birinci etap karşılaşmaları yarın yapılacak mücadelelerle devam edecek.