Bayburt Valisi Mustafa Eldivan beraberinde Ak Parti Bayburt Milletvekili Prof.Dr.Orhan Ateş ve Belediye Başkanı Mete Memeş yeni sezona iddialı bir şekilde hazırlanan Bayburt Özel İdare Spor’un yönetimi ve futbolcularıyla bir araya geldi.

Vali Eldivan, 2024-2025 sezonu öncesi Türkiye Futbol federasyonu (TFF) 3.Lig 3. Grupta mücadele edecek olan Bayburt Özel İdare Spor ’un 7 Eylül Cumartesi günü Gençosman Stadyumu’nda Çorlu spor 1947 ile oynayacağı sezonun ilk maçı öncesinde yönetime, teknik heyete ve futbolculara başarılar diledi.