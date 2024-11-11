Her yıl geleneksel olarak Hollanda’nın Rotterdam şehrindeki Atatürk Sokağı’nda düzenlenen anma törenini bu yıl da özel bir buluşmaya sahne oldu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - 86 yıl önce aramızdan ayrılan Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, Hollanda'da Rotterdam şehrinin Atatürk Sokağı'nda da anıldı. Etkinliği gören Hollandalılar da evlerinden çıkıp anmaya katıldı.

Altın Lale Vakfı Başkanı Buğra Türker ve gönüllü ekibinden Şahin Arabacı, Hatice Bilginsoy ve oğlu, Temel İpekçi gibi isimler katılımcılar arasında idi.

Altın Lale Vakfı Başkanı Buğra Türker, “Yıllardır bu geleneği bozmadık ve devam edeceğiz. Atatürk bizim kırmızı çizgimizdir. Asla vazgeçmeyiz.” dedi.

Vatandaşlar Atatürk’ü andıktan sonra Rotterdam‘daki Atatürk Evi’ni ziyarete gitti.

Altın Lale Onursal Başkanı Bülent Türker ise Kazakistan'da saygı duruşunda bulundu.