TÜBİTAK destekli AstroBursa projesiyle 21 şehirden 30 öğrenci, uzay ve havacılık temalı etkinliklerle bilimsel deneyim kazanarak geleceğe hazırlandı.BURSA (İGFA) - TÜBİTAK 4004 Doğa ve Bilim Okulları Programı kapsamında desteklenen ve Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen “AstroBursa: Uzay ve Havacılık Deneyimi” adlı proje, 21 farklı şehirden belirlenen 30 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinliklerle tamamlandı.

22–28 Haziran 2025 tarihleri arasında düzenlenen etkinliklerde öğrenciler, bilimsel ve kültürel içeriklerle dolu yoğun bir programa katıldı.

BİLİM, DENEYİM VE ETKİLEŞİM BİR ARADA

Proje kapsamında gerçekleştirilen astronomi ve havacılık temalı etkinlikler, aynı zamanda öğrencilere eleştirel düşünme, problem çözme ve yaratıcı yenilikçilik gibi Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin vurguladığı 21. yüzyıl becerilerinin kazandırılmasına da katkı sağladı.

“ASTROBURSA BİR VİZYON PROJESİDİR”

Proje sürecini yakından takip eden Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Aliresioğlu, “Gençlerimize yalnızca bilgi vermekle kalmıyor; onları keşfetmeye, sorgulamaya ve üretmeye teşvik ediyoruz. AstroBursa, sadece bir bilim projesi değil, aynı zamanda bir vizyon projesidir” ifadelerini kullandı.

Projenin kapanış programı, İl Millî Eğitim Müdürlüğü yöneticileri ve paydaş kurum temsilcilerinin katıldığı bir törenle gerçekleştirildi.