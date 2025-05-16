AK Parti Kocaeli Gençlik Kolları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımları ile İstanbul Basketbol Gelişim Merkezi'nde düzenlenecek İstanbul GENÇFEST Programı'na 2500 kişi ile yola çıktı.

KOCAELİ (İGFA) - AK Parti Gençlik Kolları'nın Türkiye genelinde sürdürdüğü gençlik şölenleri ve festivallerinin önemli bir parçası olan Basketbol Gelişim Merkezi'nde yapılacak olan Genç Fest, Türkiye'nin dört bir yanından on binlerce genci bir araya getireceğini söyledi.

“MİTİNG DEĞİL, GENÇLİK AKINI”

Son yıllarda yapılan büyük çaplı programlarda sık sık Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “Maşallah Kocaeli” övgülerini alab ve gerek binlerce genç ile katılımları, gerek sinerjileri ile tüm türkiyeye örnek teşkil eden Kocaeli Gençlik Kolları 2500 genç ile yola koyuldu. Kocaeli Gençliğinin Ağabeyi AK Parti Kocaeli Gençlik Kolları Başkanı Doğan ORAK, “Yok Yok, Miting Değil… Bu, Liderine inanmış bir gençlik akını! Muhteşem Kocaeli Gençliği, liderine kavuşuyor. İstanbul’da gerçekleşecek Genç Fest’e katılmak üzere Kocaeli Gençlik Kolları olarak binlerce genç kardeşimizle yola çıktık. Kocaeli Her Zamanki Yerinde” paylaşımında bulundu.

SÜRPRİZ KONUKLAR, BOLCA EĞLENCE

Erdem Kınay, Ferhat Göçer ve Sagopa Kajmer'in konser vereceği festivalde, gençlere yönelik yarışmalar düzenlenmesi, sürpriz konukların ve çeşitli etkinliklerin yer alması bekleniyor.