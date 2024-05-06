Katılımcılar yağmur, çamur demeden 'Sağlıklı yaşamın keyfini birlikte sürelim” sloganıyla Saray Bahçesi önünden başlayarak, Hacı Kıyasi Şentürk Cami'ye kadar bisiklet sürdüler. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Bisiklet Federasyonu’nun iş birliğiyle Türkiye'nin tüm şehirlerinde eş zamanlı düzenlenen Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu çerçevesinde Bayburt'ta yaklaşık 50 kişilik bisikletli grup Saray Bahçesi, Atatürk anıtı önünde toplandılar.

Yeşilay Bayburt Şube Başkanı Arif Akcan öncülüğünde pedal çevirmeye başlayan grup, soğuk havaya ve yağmura aldırış etmeden Saray Bahçesi, Saat Kulesi, Cumhuriyet Caddesi, Dörtyol Kavşağı, Akşemsettin Caddesi güzergahlarını geçip, bisiklet turunu sorunsuz bir şekilde tamamladılar. Polis kontrolünde gerçekleştirilen etkinlikte Bayburtlu vatandaşlar bisikletli gruba selam vererek, kolaylıklar dilediler.

Varış noktası olan Hacı Kıyasi Şentürk Cami önüne gelen grup daha sonra tekrar aynı güzergahtan başlangıç noktasına geri döndüler. Olumsuz hava şartlarına rağmen etkinliğin sorunsuz bir şekilde tamamlandığını söyleyen Bayburt Yeşilay Şube Başkanı Arif Akcan, her yaştan profesyonel ve amatör bisikletlinin katılımıyla etkinliğin icra edildiğini belirterek, "Hareketli yaşamı desteklemek ve bağımlılıkla mücadele etmek amacıyla bu yıl 11'incisini gerçekleştirdiğimiz Yeşilay Bisiklet Turu’nda hep birlikte pedal çevirerek bağımlılıklara karşı farkındalık oluşturduk.

Olumsuz hava şartlarına rağmen, yağmur çamur demeden yoğun katılımla etkinliğimizi sorunsuz bir şekilde tamamladık.

Emeği geçen, katılım sağlayan herkese Bayburt Yeşilay ailesi olarak teşekkür ederiz. 'Sağlıklı yaşamın keyfini birlikte sürelim' sloganıyla düzenlenen bu etkinlikte pedalları sağlıklı yaşam için çevirdik, bu vesileyle herkese sağlıklı günler diliyorum" dedi.