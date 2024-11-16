A Milli Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki beşinci maçında Galler ile 0-0 berabere kaldı. A Milli'ler, Salı günü Karadağ'ı yenerse A Ligi'ne yükselecek.KAYSERİ (İGFA) - A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 5. maçında Galler ile 0-0 berabere kaldı.

Kayseri'deki karşılaşmada grupta liderliğini koruyan A Milli Takımımız, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan mücadeleyi golsüz tamamlandı.

Hatırlanacağı gibi ay-yıldızlı ekip İzmir'de ikinci maçta İzlanda'yı 3-1 mağlup ederken, üçüncü karşılaşmada Samsun'da Karadağ'ı 1-0, dördüncüde ise deplasmanda İzlanda'yı 4-2 yenmişti.

Millilerimiz, A Ligi biletini son maça bıraktı. Salı günü Karaağ'ı yenmesi halinde A Ligi'ne yükselecek.

Maç sonrasında Bizim Çocuklar, sosyal medya hesabından Kayseri'ye destek için teşekkür etti.

A Milli Takım Futbolcusu Hakan Çalhanoğlu ise değerlendirmelerde bulundu.