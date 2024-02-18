Bayburt Şüheda için Kop Şehitliğine yürüdü.
Bayburt'un Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 106. Yılı Etkinlikleri kapsamında Kop Şehitliğine yürüyüş düzenlendi.
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Bayburt'un Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 106. Yılı Etkinlikleri kapsamında Kop Şehitliğine yürüyüş düzenlendi.
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