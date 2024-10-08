Bayburt Üniversitesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu'nda düzenlenen panelde, ilk önce saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Daha sonra İletişim Başkanlığı Erzincan Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan sinevizyon gösterisi izlendi.

Sinevizyon gösterisi sonrasında sonrası açılış konuşmaları gerçekleştirildi. Panelin açılış konuşmasını yapan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Erzincan Bölge Müdürü Metehan Akkaya, kamu diplomasisinden bahsederek, "Kamu diplomasisi, devletlerin dış politika hedeflerini ve ulusal çıkarlarını dünya kamuoyuna tanıtmak amacıyla, sivil toplum, medya ve uluslararası kuruluşlarla doğrudan iletişim kurduğu bir diplomasi türüdür. Aynı zamanda devletlerin "soft power" yani yumuşak güç olarak nitelendirilen stratejilerinin de önemli bir parçasıdır. İletişim Başkanlığı olarak, İsrail’in küresel toplumu aldatmaya ve vicdanları felç etmeye yönelik dezenformasyon faaliyetlerine karşı 7 Ekim’den bu yana yoğun bir mücadele vermekteyiz. Bu anlamlı panelin, Türkiye'nin Filistin davasına verdiği desteğin daha iyi anlaşılması ve bu mücadeledeki önemli rolünün daha net bir şekilde ortaya konması açısından önemli bir zemin sunacağına inanıyorum" dedi.

Bayburtta Filistin Mucadelesinde Turkiyenin Kamu Diplomasisi Paneli 2İslam coğrafyasında yaşanan zulmün bir an önce son bulması temennisinde bulunan, Filistin'de, Gazze'de hayatını kaybedenlere ve tüm şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Bayburt Valisi Mustafa Eldivan ise, "İnşallah bu acı, bu gözyaşı, bu kan son bulur. Biz de diğer coğrafyalarda olduğu gibi islam coğrafyasında gülen, anneleriyle, babalarıyla iyi bir hayat yaşayan çocuklar görürüz. İyi bir gelecek için çalışan toplum olmaya adım atarız. Rahmani rahime kavuşan tüm şehitlerimize de Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum" diyerek konuştu.

Konuşmaların ardından panele geçildi. İki oturum halinde gerçekleşen panelin ilk oturumunda Doç. Dr. Serkan Gündoğdu moderatörlüğünde Prof. Dr. Özden Zeynep Oktay, Doç. Dr. Oğuzhan Bilgin ve Dr. Mehmet Rakipoğlu, 'Dünden Bugüne Filistin Meselesi' başlıklı sunumlarını yaptılar.

İkinci oturumda ise Doç. Dr. Savaş Keskin moderatörlüğünde Doç. Dr. Sezai Öztop, Doç. Dr. İdil Tunçer Kılavuz ve Aslında Gazetesi Haber Müdürü Furkan Erten 'Bölgesel Krizden İnsanlık Krizine Diplomatik Misyon' başlıklı sunumlarını gerçekleştirdiler. Panelin sonunda, değerli bilgiler sunan panelistlere, Bayburt Valisi Mustafa Eldivan tarafından çeşitli hediyeler takdim edildi. Toplu fotoğraf çekiminin ardından panel son buldu.

Programa Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, İl Jandarma Komutanı Albay Fatih Aslan, İl Emniyet Müdürü Barış Erkol, İletişim Başkanlığı Erzincan Bölge Müdürü Metehan Akkaya, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.