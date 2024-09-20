Fenerbahçe Galatasaray derbisine hazır
Fenerbahçe, yarın akşam sahasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.Devamı için tıklayınız
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