Fenerbahçe Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta? FB-GS maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta? FB-GS maçı hangi kanalda?
Fenerbahçe Galatasaray derbisine hazır
Fenerbahçe, yarın akşam sahasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.Devamı için tıklayınız