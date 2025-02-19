Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Cengiz Ünder'in Los Angeles FC'ye transferi sonrası Ermeni taraftar grubu Los Armenios'un yaptığı açıklamalara Fenerbahçe California Derneği'nden yanıt geldi. Dernek, Los Armenios'un açıklamalarına tepki göstererek hukuki süreç başlatıldığını duyurdu.

abdpost.com / ABD (İGFA) - Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Cengiz Ünder’in Los Angeles FC'ye transfer haberlerinin ardından, Los Angeles'taki Ermeni topluluğunun tepkileri gün yüzüne çıktı.

ABDPost.Com'un haberine göre Ermeni taraftar grubu Los Armenios, Cengiz Ünder’in transferini protesto ederek kulüp yönetimine yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, Ermeni halkının geçmişte yaşadığı acılar göz önüne alındığında, bu adımın topluluklarının duygularına saygısızlık olacağı vurgulandı.

Ayrıca, transferin gerçekleşmesi halinde kulübün sadık taraftar kitlesinin büyük bir kısmının protesto olarak sezonu boykot edeceği öne sürüldü.

Los Armenios, bu transferin toplumsal etkilerini ve tarihsel duyarlılıkları dikkate alarak, kulüp yönetiminin Ermeni topluluğunun hassasiyetlerine saygı göstermesini talep etti.

LOS ARMENIOS'A YANIT GELDİ

Bu açıklamalara karşılık Fenerbahçe California Derneği, Los Armenios’un tepkilerine sert bir yanıt verdi. ABDPost.Com'un haberine göre Dernek, sporun siyasetten uzak tutulması gerektiğini belirterek, Cengiz Ünder’in yalnızca yeteneği ve futbola katkılarıyla değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Fenerbahçe'nin, her oyuncusunu kültürel geçmişine bakmaksızın desteklediğini ve bu tür açıklamaların futbolun kapsayıcı ruhunu yansıtmadığını belirtti.

Ayrıca, Fenerbahçe California Derneği, Los Armenios’un ifadelerinin haksız yere düşmanlık ve nefret söylemi içerdiğini belirterek hukuki süreç başlatıldığını duyurdu. Dernek, farklılıkların birleştirici olduğunu ve sporun insanları birbirine yakınlaştırması gerektiğini ifade etti.