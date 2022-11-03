Bayburt Valisi Cüneyt Epcim ve Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’nin katılımıyla gerçekleşen ofis açılışında sanayi esnafının ve kooperatifin sorunları gündeme geldi.

Kooperatif Başkanı Mihmail Sabırlı, 203 üyesi bulunan kooperatif için gösterilen arazinin üyelerine yetecek kadar bir alan olmadığını söyledi. Sanayi sitesi yapı kooperatifi girişimini kendilerinin başlattığını fakat gelinen noktada kendilerine yer kalmadığını söyleyen Sabırlı, sorunların çözümü için yetkililerden destek istedi.

21 Şubat Küçük Sanayi Sitesi arkasında bulunan alanın iki ayrı kooperatife tahsis edildiğini fakat kendilerinin üye sayısının 200’ü aştığı için gösterilen yerin kendi üyelerine iş yeri yapacak kadar bir alan olmadığını dile getirdi.

Kendilerine ayrılan yerin ön kısmında bulunan belediyeye ait 14 dönüm alanın kooperatiflerine verilmesi halinde sorunun bir nebze olsun çözüleceğini ifade eden Sabırlı, konuyla ilgili Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’den destek istedi.

Başkan Pekmezci: "Sanayi esnafının zarar görmeyeceği şekilde adımlar atacağız" Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, sanayi esnafının zarar görmeyeceği şekilde gerekli adımların atılacağını ifade etti. Başkan Pekmezci, konuyu inceledikten sonra çözümü için adım atacaklarını söyledi. Kooperatif Başkan Yardımcısı Osman Şıvga da kooperatif üyelerinin tamamının kiracı olduğunu, üyelerin 125’inin ise eski sanayi sitesindeki esnaflardan oluştuğunu belirtti.

Şıvga, eski sanayi sitesinin TOKİ kapsamında dönüşümünü sağlayabilecek kooperatif kurulumunu 2019 yılında gerçekleştirdiklerini, fakat günümüze kadar önemli bir mesafe kat edemediklerini belirtti. 203 üyenin büyük bir çoğunluğunun kiracı olduğunu söyleyen Osman Şıvga, kendilerine tahsis edilen mevcut alana 200 metrekareden 130 üyeye işyeri yapabileceklerini söyleyerek, "70'in üzerindeki üyemizi iptal mi edelim" diye sordu.

Aşağı sanayi esnafı perişan!

Öte yandan ofis açılışına katılan birçok esnaf, bağkur primlerinden ve dükkan kiralarından dert yandı. Geçen yıl 8 bin liraya oturduğu dükkan için bu yıl 25 bin lira kira istendiğini, pazarlık usulü bu rakamı 23 bin liraya çektiklerini söyleyen sanayi esnafı, artık işyeri sahibi olmak istediklerini dile getirdiler. Ofis açılışına esnaf odaları temsilcileri ve siyasi parti temsilcileri de katıldı.