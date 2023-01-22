Ligin ikinci yarısına Gençosman Stadyumu'nda İnegölspor galibiyeti ile başlayan Bayburt Özel İdarespor, 13 Şubat Şehir Stadyumu'nda saat 14.00'te 24 Erzincanspor ile karşılaştı. İlk yarısı golsüz biten karşılaşmanın ikinci yarısında ev sahibi 24 Erzincanspor 69. dakikada Yasin Dülger'in attığı golle 1-0 öne geçti.

Bayburt Özel İdarespor golün ardından beraberlik için bastırsa da sonuç alamayınca karşılaşma 1-0 Erzincanspor'un galibiyeti ile sonuçlandı. Uzatma dakikalarında temsilcimizin attığı gol ofsayt gerekçesi ile sayılmadı.

Öte yandan TFF tarafından Bayburt Özel İdarespor da dahil olduğu 10 kulübe verilen 3 puan silme cezası kesinleşti. Temsilcimiz 22. hafta maçını 29 Ocak 2023 Pazar günü saat 13.00'te Gençosman Stadyumu'nda Düzcespor ile oynayacak.