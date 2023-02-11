Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremin ardından afetten etkilenen 10 ilde ziyaret gerçekleştirmeye başladı.

Yapılan çalışmaları yakından takip eden ve depremzedelerle yakından ilgilenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son durağı Diyarbakır oldu.

Burada önemli açıklamalarda bulunarak son durumu aktaran Erdoğan, deprem bölgelerinde çalışmaların hızlandırılacağını belirtti.

"Yaraları kısa sürede halledeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından ne çıkanlar şu şekilde:

Hızla enkaz kaldırma ve yeniden inşaat faaliyetlerine başlayacağız. Yüzbinlerce konutu altyapısı ve üstyapısıyla yeniden inşa edecek, depremde büyük yıkıma uğrayan şehirlerimizi yeni baştan kuracak planlamaları yapıyoruz. Birkaç haftaya kadar da somut adımları atmaya başlayacağız.

Daha evvel Van, Elazığ, Malatya ve İzmir’deki depremlerde; Kastamonu, Bartın, Sinop ve Giresun şehirlerimizde yaşanan sel felaketlerinde; Antalya ve Muğla’da yaşanan yangınlarda velhasıl tüm felaketlerde nasıl insanımızın yanında olduysak, buralardaki yaraları da kısa sürede halledeceğiz.

"Bize güvenin, bize inanın"

1 yıl ben süre bekliyorum. 1 yıl içerisinde inşa ve ihya çalışmalarını halledeceğiz. Deprem ve sel felaketlerinde nasıl bu işleri başardıysak Diyarbakır’da da, 9 vilayetimizde de başaracağız.

Devletimizin tüm imkanlarını seferber ettik. Sadece Hani Maliye’den bu işler için 100 milyar ayırmış durumdayız. Bize güvenin, bize inanın, biz vatandaşımızı darda, yoklukta, sokakta bırakmadık bırakmayız.