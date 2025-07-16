Edirne Belediyesi, şehircilik ve planlama süreçlerinde dijital dönüşüm adımlarını güçlendirmek amacıyla E-Ruhsat ve E-Çap uygulamalarını tanıttı. Geniş katılımlı tanıtım ve eğitim toplantısı, Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşti.EDİRNE (İGFA) - Edirne Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıya Edirne Belediye Başkanı Vekili Cenk Ergüden, Belediye Başkan Yardımcısı Gökce Onur Öktem, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ayşe Sarı, Tapu Kadastro Bölge Müdürü Hayrullah Akdemir, ETSO Başkanı Sezai Irmak, Mimarlar Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Jeoloji Mühendisleri Derneği, Harita Mühendisleri Odası, Makine Mühendisleri Derneği, Elektrik Mühendisleri Derneği ve Müteahhitler Deneği başkanları, belediye meclis üyeleri, Netcad İş Geliştirme yetkilileri, mahalle muhtarları, eğitmenler ve teknik personel katıldı.

Açılış konuşmasında dijital uygulamaların vatandaşlara hızlı ve şeffaf hizmet sunma yolunda önemli bir adım olduğunu vurgulayan Ergüden, “Süreçleri dijital ortama taşıyarak belge trafiğini azaltıyor, işlem güvenliğini artırıyor ve kamuya erişimi güçlendiriyoruz. Bu dönüşüm çağdaş ve hesap verebilir belediyecilik anlayışımızın bir yansımasıdır” dedi.

Edirne Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Dinçer Asar, 2024 yılı inşaat ruhsat verilerinden yola çıkarak yeni dijital sistemin işleyişine dair bilgi verdi. Netcad İş Geliştirme Direktörü Onur Palabıyık ise Edirne Belediyesi’nin teknolojik altyapı kullanımı bakımından Türkiye genelinde ilk beş arasında olduğunu belirtti.

Toplantı, katılımcılara yönelik gerçekleştirilen E-Ruhsat ve E-Çap eğitimleriyle sona erdi.