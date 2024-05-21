Türkiye ortalamasında doğurganlık hızı 1.51 olurken, Bayburt’ ta doğurganlık hızı 1,42 oldu. Türkiye ve Avrupa birliği üyeleri devletlerin ortalamasının altına düştü.

Toplam doğurganlık hızının Avrupa Birliği üye ülkeleri ortalaması, 2022 yılında 1,46 çocuk oldu

Yeni doğan bebek sayısı ve doğurganlık hızının düşüşüne dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Nüfusun kendini yenileme eşiği olan 2,1 seviyesinin altındayız. Bu, açık söylüyorum, Türkiye açısından varoluşsal bir tehdittir, bir felakettir" dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılına ilişkin doğum istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 2022'de canlı doğan bebek sayısı 1 milyon 35 bin 795 olarak kayıtlara geçti. Geçen yıl canlı doğan bebeklerin yüzde 51,4'ü erkek, yüzde 48,6'sı kız olarak dünyaya geldi.

Canlı doğan bebek sayısı 2022 yılında 1 milyon 35 bin 795 oldu. Canlı doğan bebeklerin %51,4'ü erkek, %48,6'sı kız oldu.

Toplam doğurganlık hızının en yüksek olduğu il 3,59 çocuk ile Şanlıurfa oldu

Toplam doğurganlık hızının en yüksek olduğu il 2022 yılında 3,59 çocuk ile Şanlıurfa oldu. Bu ili 2,94 çocuk ile Şırnak, 2,62 çocuk ile Mardin izledi.

Toplam doğurganlık hızının en düşük olduğu il ise 1,18 çocuk ile Kütahya ve Zonguldak oldu. Bu illeri 1,21 çocuk ile Karabük, 1,26 çocuk ile Bartın izledi.