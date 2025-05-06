Bursa esnafı, kayıt dışı ekonomi ve haksız rekabetle mücadele ederken ayakta kalma savaşı veriyor. DEVA Partisi İl Başkanı Tayfun Öztürk, adil ve esnaf dostu politikalar talep etti.BURSA (İGFA) - Bursa’da esnaf, ağır ekonomik koşullar ve kayıt dışı işletmelerin haksız rekabetiyle mücadele ediyor. DEVA Partisi İl Başkanı Tayfun Öztürk, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in vergi denetimlerini artırma açıklamasını eleştirerek, “Kayıtlı esnafa yük bindirmek yerine, sisteme dahil olmayanları kayıt altına alacak adil çözümler şart” dedi.

Öztürk, 20 yıldır fotoğrafçılık yapan bir esnaf olarak kendi deneyimlerini paylaştı: “Kira, sigorta, vergi ödüyoruz ama kayıt dışı ‘freelance’ çalışanlarla fiyat rekabeti yapamıyoruz. Bu gidişle esnaf vergi kaydını kapatıp bireysel çalışmaya yönelecek, bu da istihdamı ve vergi gelirlerini düşürecek.”

Güzellik merkezlerinden tekstil atölyelerine kadar birçok sektörün aynı sorunla karşı karşıya olduğunu belirten Başkan Öztürk, “KDV oranları revize edilmeli, faiz yükü hafifletilmeli, büyük sermayenin silinen borçları esnafa fatura edilmemeli. Devlet, kayıt dışı ekonomiyi engelleyerek esnafı desteklemeli” diye konuştu. Öztürk, yetkililere esnaf dostu politikalar geliştirme çağrısı yaptı.