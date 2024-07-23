Bayburt Belediyesi organizasyonuyla Çoruh Kültür Merkezi’nde düzenlenen gecede konuşan Belediye Başkanı Mete Memiş, “28.’sini düzenlediğimiz Dede Korkut Şölenlerimiz çerçevesinde Dede Korkut Şiir Dinletisi programındayız.

Hepiniz hoş geldiniz. Bu yıl şölenlerimizin eğlence kısmını iki saikten dolayı programa almadık. Birinci sebep devletimizin tasarruf tedbirlerini uygulamaya koyması.

İkinci sebep ise Gazze’de, Doğu Türkistan’da ve İslam coğrafyasının birçok yerinde zulüm ve katliam altında olan Müslüman kardeşlerimizin durumu. Şunu da belirteyim ne olursa olsun Dede Korkut’u müziğe ve eğlenceye kurban etmememiz gerekiyor.

Dede Korkut dediğimiz zaman diyoruz ki Türk Dünyası’nın atası ve birleştirici unsuru. Yaşadığı dönemde ve ondan sonra gelenlerin ifadesiyle çok kıymetli bir edebiyat tarihçimiz olan Prof. Dr. Fuat Köprülü Türk Dünyası’nın bütün ürünlerini terazinin bir kefesine koysanız Dede Korkut Hikâyelerini diğer kefesine koysanız Dede Korkut Hikâyeleri ağır basar diyor. Bunun için Dede Korkut müzik ve eğlenceye kurban edilmemeli.

Dede Korkut, Dede Korkut olarak bilinmeli tanınmalı. Buradan gençlerimize de Dede Korkut’u okumalarını tavsiye ediyorum” ifadelerini kullandı. Samet Erdaş'ın sunduğu programda, konuşmaların ardından Yusuf Malkoç, Hışır Osman, Baki Tosun, İsmail Bingöl, Önder Eryılmaz, Talat Ülker, Ahmet Aker ve Fatih Dündar en güzel şiirlerini dinleyenlerin beğenisine sundular. Bayburt, Erzurum ve Gümüşhane'den şairlerin katıldığı gecede Bayburtlular şiire doyarken gece Belediye Başkanı Mete Memiş ve protokol üyeleri tarafından şairlere plaket verilmesiyle sona erdi.

Bayburtlulara şiir dolu anlar yaşatan geceye Belediye Başkanı Mete Memiş, İl Genel Meclisi Başkanı Hüseyin Şahin, Kırgızistan - Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alparslan Ceylan, Bayburt Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Savaş Bülbül, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.



