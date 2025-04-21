Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un vefatı nedeniyle sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katolik dünyasının ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Fransuva’nın vefatına ilişkin derin üzüntüsünü ifade etti.

Papa Fransuva’nın saygıdeğer bir devlet adamı ve farklı inanç grupları arasında diyaloğu önemseyen bir ruhani lider olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında, “Papa Fransuva, Filistin meselesi ve Gazze’deki insani trajediler başta olmak üzere, dünya genelindeki acılar karşısında duyarlılık gösteren ve inisiyatif alan bir liderdi. Şahsım ve milletim adına, merhumun ailesine, Vatikan Devleti’ne ve tüm Katolik dünyasına en içten taziyelerimi sunuyor, başsağlığı diliyorum.” ifadelerini kullandı.