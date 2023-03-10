Türkiye'de 2023 seçim maratonu başladı...

Millet İttifakı'nın krizi sonrasında siyasi gündem hareketli günler geçirirken, nihayet Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına çıkacak isim belirlendi.

Meral Akşener'i pek mutlu etmeyen karar, Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olması ile netleşti.

Her şey seçim tarihinin belirlenmesine kaldı.

Tarihin ertelenip ertelenmeyeceği konuşulurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 14 Mayıs tarihine yoğunlaşıldı.

Kararı imzaladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugün aldığı kararla seçim tarihi resmi olarak kesinleşti.

Erdoğan, kararı Beştepe'de imzaladı.

İmzalanırken büyük alkış karar, yarın Resmi Gazete'de yayınlanacak.