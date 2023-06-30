Bakan Tekin'in telefonu aracılığı ile bayramlaşma programına katılan Erdoğan, seçimde rekor oyla birinci olan Bayburtlulara teşekkürlerini iletti. Bayburtluların her seçimde desteklerini rekor oyla gösterdiklerini söyleyen Erdoğan, yakın bir tarihte Bayburt'a teşekkür ziyareti gerçekleştireceğini duyurdu.

Bakan Tekin: "İstişarelerle verdiğimiz kararların arkasında duracağız"

Konuşmasının devamında Ankara ve merkezi yönetimin birlikte hareket etmesi durumunda birçok işi başarıyla tamamlayacaklarını vurgulayan Tekin, "Benim isteğim, talebim şu; siyaset ve merkezi yönetim birlikte hareket ederse, biz işlerimizi yaparken taşrayla, merkezi yönetimin taşradaki temsilcileriyle siyasetle istişare ederek adım atar, yola çıkarsak ve çıktığımız yolda da siyaset bizim arkamızdan bizi desteklerse, bizler başarılı oluruz yoksa bu yolda başarılı olma şansımız yok.

Türkiye'nin geleceğini hayal eden bütün siyasi unsurlara, gruplara seslenerek şunu söylemek istiyorum; siyaset, bürokrasi, iş dünyası, esnaf, sivil toplum örgütleri, veliler, öğretmenler hep beraber bu sürece sahip çıkalım.

Biz doğru şeyler yapmak istiyoruz, arkamızda bize destek olan bir kitle göremezsek, bizim de ümidimiz kesilecek, ben sizden bundan sonraki süreçlerde destek istiyorum. Yapacağımız şeyleri bundan böyle istişarelerle kararlaştıracağız, istişarelerle verdiğimiz kararların arkasında durmanızı, bize bu anlamda destek olmanızı özellikle istiyorum. Çok şeyler bekliyorsunuz bizlerden, bunu birlikte yapalım diye size teklifte bulunuyorum. Hep beraber güzel işler yapmayı gönülden teklif ediyorum sizlere. Varsanız bu yol birlikte yürünür" dedi.