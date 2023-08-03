Çoruh Nehri üzerine iki araç, iki yaya köprüsü yapılması planlandığı belirtilen açıklamada, Çoruh nehri üzerindeki daha önceki çalışmalar hatırlatılarak, olumsuz durumların ortadan kalkması için projelerin kamuoyu ile paylaşılması gerektiği üzerinde duruldu.

İşte o açıklama:

"Değerli Hemşerilerimiz, Bildiğiniz gibi, daha önceki yıllarda Çoruh Nehri Platformu olarak, DSİ’nin Çoruh Nehri yatağında yaptığı uygulamaları eleştiren ve konunun uzmanları tarafından hazırlanan bir rapor yayınlamış idik

(Bayburt Çoruh Nehri Rehabilitasyon Çalışmalarını Destekleme Platformu: Değerlendirme Ve Öneriler Raporu, Eylül 2020) Şimdi ise Çoruh Nehri üzerine, DSİ 22. Bölge Müdürlüğü sorumluluğunda yapılması planlanan; 2 araç ve 2 de yaya köprüsünün hazırlanan avam projelerine göre, müteahhit firma tarafından uygulama projelerinin hazırlanmakta olduğunu yetkililerden öğrendik.

Çoruh nehrimizin yatağının ıslahına yönelik önceden yapılan proje ve uygulamalarda yaşanan ve yukarıda ifade edilen raporda da belirtilen olumsuzlukların, köprülerin inşasında da yaşanmasını Bayburtlular olarak kabul edemeyiz.

Bu nedenle söz konusu köprülerin inşasında, memleketimizin tarihi ve mimari değerleriyle nehrin doğal yapısının, günün teknolojisiyle uyumlu bir şekilde bütünleştirilerek uygulama projelerinin hazırlanması doğru olacaktır.

Bu bağlamda projelerin Bayburt Belediyesi ve Bayburt Valiliği’nin denetiminde; Bayburt STK’ları ve meslek örgütlerinin bilgileri dahilinde yürütülmesinin hayati bir önem taşıdığını düşünüyoruz.

Saygılarımızla…