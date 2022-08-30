Saray Bahçesi Kent Meydanı'nda başlayan kutlamalarda Bayburt Valisi Sayın Cüneyt Epcim, Belediye Başkanımız Sayın Hükmü Pekmezci ve Bayburt Garnizon Komutanı Topçu Albay Zekeriya Tosun tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın seslendirilmesi ve bayrağın göndere çekilmesiyle buradaki tören sona erdi. Daha sonra Bayburt Valiliği'ndeki tebrigat törenine geçildi.

Buradaki törende Vali Epcim, Belediye Başkanımız Pekmezci ve Garnizon Komutanı Tosun tebrikleri kabul etti.

Bayburt'ta, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Caddesinde düzenlenen kutlamalarda Bayburt Valisi Sayın Cüneyt Epcim beraberinde Belediye Başkanımız Sayın Hükmü Pekmezci ve Garnizon Komutanı Topçu Albay Zekeriya Tosun ile birlikte törene katılan vatandaşların bayramını kutladı.

Daha sonra saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların yapılması ve öğrenciler tarafından şiirlerin okunmasıyla devam etti.

Program halk oyunları gösterilerinin yapılması ve tören geçişiyle sona erdi.