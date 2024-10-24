Bursaspor, ligin 8. haftasında Belediye Kütahyaspor ile karşılaşacak. Belediye Kütahyaspor maçının hakemi belli oldu.BURSA (İGFA) - Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, ligin 8. haftasında Belediye Kütahyaspor ile oynanacak maçın hakemi belli oldu.

26 Ekim Cumartesi günü Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'nda maçı Fevzi Erdem Akbaş yönetecek.

Akbaş'ın yardımcılığını Çağrı Ateş ve Burak Bakırtaş yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Ertuğrul Kösterelioğlu olacak.

26 Ekim Cumartesi saat 19:00'da oynanacak karşılaşma Line TV'den canlı yayınlanacak.