Bursaspor Kulübü, Teknik Direktörlük için Adem Çağlayan ile anlaştı.BURSA (İGFA) - Bursaspor Kulübü, Batalla ve ekibiyle birlikte yollarını ayırması ardından Teknik Direktörlük için yeni anlaşma yaptı.

Kulüp Başkanı Enes Çelik, Teknik Direktörlük görevi için Adem Çağlayan ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varıldığını duyurdu.

İmza sonrası Çelik ve Çağlayan'ın fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşılırken, kulüp yönetimi, anlaşmanın camiaya hayırlı olmasını dileyerek, Adem Çağlayan ve ekibine yeni görevlerinde başarılar diledi.