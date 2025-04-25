Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen okullar arası 3’e 3 basketbol turnuvasında şampiyon Eğitim Kalesi oldu.BURSA (İGFA) - Bursa’da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen okullar arası 3’e 3 basketbol turnuvasında rakiplerine büyük üstünlük kuran Eğitim Kalesi şampiyon oldu. Yarı finalde Özlüce Tan Okullarını yenen Eğitim Kalesi, finalde Tofaş Spor Salonunda Öncü Okullarını yenerek kupayı aldı. Eğitim Kalesi Anadolu Lisesi öğrencileri turnuva boyunca rakiplerine üstünlük kurarak her maçtan zaferle ayrıldı. Kurucu Mustafa Şayık ise “Önümüzde ki sene okul sporlarında her kulvarda başarı hedefliyoruz.

Basketbol bizim için çok başka bir tutku. Öğrencilerimi bu mücadeleden dolayı kutluyorum. Her sene üzerine koyarak ilerleyen takımımız var ve gelecek sene daha büyük başarılara imza atacağına inancım tam. Biz Eğitim Kalesi Anadolu Lisesi olarak her branşta olduğu gibi spor dalında da başarılarla gururlanmayı hedef haline getirdik. Eğitim başarılarının yanında, sportif başarı da bizim için önemli. Spor yaparken hem eğitim, hem de eğlence çocuklar için ayrı bir motivasyon oluyor” dedi.