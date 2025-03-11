Bursa Osmangazi Belediyesi’nin sporda önemli bir temsilcisi olan Osmangazi Belediyespor, maraton branşında kazandığı başarılarla kentin adını uluslararası platformda duyurmaya devam ediyor. Son beş ay içerisinde toplamda 9 kupa ve 1 plaket kazanan maraton takımı, bu süreçte adeta fırtına gibi esti.BURSA (İGFA) - Bursa Osmangazi Belediyespor Başkanı Fatih Karayılan, maraton branşının kendileri için diğer spor dalları kadar önemli olduğunu belirterek, “Maraton, tüm dünyada ilgiyle takip edilen bir branş. Takımımız oldukça başarılı; her ay müzemize en az iki kupa ekliyoruz. Türkiye genelinde elde ettiğimiz başarılarla maraton takımımız artık söz sahibi oldu. Bursa’mızı daha çok başarılarla temsil edeceğiz” dedi.

Osmangazi Belediyespor Maraton Takımı’nın son beş ayda kazandığı ödüller ise şöyle sıralandı:

Uluslararası Edirne Yarı Maratonu Takım Şampiyonluğu

Uluslararası Çaycuma Koşusu Takım Şampiyonluğu ve Takım İkinciliği

Uluslararası Yalova Kivi Koşusu Erkekler Takım Şampiyonluğu, Kadınlar Takım İkinciliği

Uluslararası Gaziantep Yarı Maratonu Erkekler Takım İkinciliği, Kadınlar Takım İkinciliği

Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu Takım İkinciliği

Uluslararası İstanbul Sancaktepe Cumhuriyet Koşusu Takım Üçüncülüğü

Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu Başarı Plaketi

Osmangazi Belediyespor’un maraton takımı, elde ettiği bu başarılarla hem Bursa’nın hem de Türkiye’nin gururu olmayı sürdürüyor.