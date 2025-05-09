Bursa'da Gemlik Belediyespor U17 takımı, Çamlıcaspor’u 1-0 yenerek şampiyon oldu ve Türkiye Şampiyonası’na katılma hakkı kazandı. Maçın tek golü Melih Dağ’dan geldi.BURSA (İGFA) - Gemlik Belediyespor U17 takımı, Demirtaş Şehit Ömer Halisdemir Stadyumu’nda en yakın rakibi Çamlıcaspor ile karşılaştı.

Yüksek tempolu maçta Gemlik Belediyespor, 10 kişi kalmasına rağmen 45. dakikada Melih Dağ’ın serbest vuruştan attığı golle 1-0 galip geldi. Maçın ilk yarısında iki takım da atak bir oyun sergilerken, Gemlik Belediyespor orta sahada kurduğu baskıyla öne çıktı. Kaleci Mustafa Emre Öztaş, kalesinde gösterdiği başarılı performansla rakip atakları durdurdu.

Gemlik Belediyespor, bu galibiyetle şampiyonluğunu ilan ederek Türkiye Şampiyonası’na katılma hakkı kazandı.

Maçın ardından Gemlik Belediyespor Başkanı Mustafa Duran, oyuncuları ve teknik heyeti tebrik ederek, “Bu başarı hepimizin gururu. Türkiye Şampiyonası’nda da aynı azimle mücadele edeceğiz” dedi.

Melih Dağ’ın uzatmalardaki golü, şampiyonluk yolunda belirleyici oldu.