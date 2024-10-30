İzmir Karşıyaka'da Bostanlıspor bünyesindeki masa tenisi sporcuları “Cumhuriyet Kupası”nda 2 madalyanın sahibi oldu.İZMİR (İGFA) - İzmir'de İl Gençlik Spor Müdürlüğü Masa Tenisi İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 29 Ekim Kupası Masa Tenisi Şampiyonası’nda Bostanlıspor erkekler ve kadınlarda kürsüye çıkarak, madalya aldı.

Halkapınar Spor Tesisleri Masa Tenisi Salonu'nda yapılan 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Şampiyonası’nda Bostanlıspor’dan Hilal Songül kadınlarda finalde kaybederek kürsüye 2. Olarak çıktı. Erkeklerde Ömer Serdar 3. Olarak kürsüdeki yerini aldı.

Bostanlıspor Yönetim Kurulu üyesi ve Masa Tenisi Şube Başkanı İlkay Özçelik, tescilli her branşta olduğu gibi masa tenisinde de kendi yetiştirdikleri sporcular ile mücadelelerini sürdürdüklerini ifade etti. Özçelik, “Cumhuriyet Kupası Masa Tenisi Turnuvasına da yine spor okullarımızdan yetişen sporcularımız ile katıldık ve 2 kez kürsüdeki yerimizi aldık. Başarılarımız büyüyerek devam edecek. Dereceye giren sporcularımızı bir kez daha kutluyoruz” dedi.