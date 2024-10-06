Ege’nin incisi Bodrum, INTERSPORT X ASICS Bodrum Yarı Maratonu’na ev sahipliği yaptı.MUĞLA (İGFA) - 7’nci kez düzenlenen INTERSPORT X ASICS Bodrum Yarı Maratonu, 20 ülkeden 2 bin 500 sporcunun katılımı ile koşuldu.

Ege’nin incisi Bodrum, INTERSPORT X ASICS Bodrum Yarı Maratonu’na ev sahipliği yaptı. İki limanın kıyılarına dağılmış begonvil nakışlı, mavi çerçeveli, beyaz evleri; denize açılan dar sokakları ile hafızalara kazınan Bodrum’da INTERSPORT X ASICS Bodrum Yarı Maratonu, “Bodrum’da koşmak İyi Hissettirir” sloganı gerçekleşti.

Bir yarış olma özelliğinin yanı sıra her sene festival havasında geçen INTERSPORT X ASICS Bodrum Yarı Maratonu, 3 ayrı parkurda koşuldu. Denizin ve doğanın güzelliklerinin tadını çıkarıldığı tarih ve kültürel zenginliklerin arasında koşma fırsatının yakalandığı yarışta bu sene 20 ülkeden 2 bin 500 sporcu yer aldı.

Türkiye’nin yanı sıra; Rusya, Almanya, Filistin, Irak, Tunus, Birleşik Krallık, İspanya, ABD, İsviçre, İran, Polonya, Ukrayna, Macaristan, Fas, İtalya, Turks ve Caicos Adaları, Dominik Cumhuriyeti, Kazakistan ve Avustralya’dan sporcular, Bodrum’un eşsiz manzarasında koşma imkanı buldu.

INTERSPORT X ASICS Bodrum Yarı Maratonu, 3 ayrı parkurda katılımcılara yarış heyecanı sundu. Bodrum’un eşsiz manzarasında koşmak isteyenlerin buluşma adresi olan organizasyon 7’nci senesinde de yarışçılara keyifli anlar yaşattı.

Organizasyonda 21K, 10K ve 5’lık parkurların startlarını Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Oktay Dumruk, Mint Organizasyon Kurucusu Engin Çetinay verdi. Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, startın ardından 10K’lık parkurda yer aldı. Mandalinci, yarıştan duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Türkiye’nin en genç erkek belediye başkanı olduğunu ifade etti.

DERECEYE GİRENLER

INTERSPORT X ASICS Bodrum Yarı Maratonu’nda dereceye giren isimler belli oldu.

21K’lık parkurda erkeklerde birinci Uzo Running’den 1:10:28.66’lık derece elde eden Üzeyir Söylemez oldu. İkinciliği Rundamental Asics’ten 1:13:51.96’lık derecesiyle Ege Yoldüren, üçüncülüğü ise Turkuaz Otomotiv’den 1:15:55.21’lik derecesiyle Ömer Oklu elde etti.

21K’lık parkurda kadınlarda birinci Embassy Of Japan’dan 1:32:46.37’lik derecesiyle Yuka Akamatsu oldu. İkinciliği 1:33:01.75’lik derecesiyle Merve Önler, üçüncülüğü 1:38:44.21’lik derecesiyle Ezgi Akarsu elde etti.

10K’lık parkurda erkeklerde birinci 0:35:30.48 derece elde eden Ufuk Arda oldu. İkinci İstanbul Veteranlar Atletizm’den 0:35:31.29’luk derecesiyle Oktay Fırat, üçüncü Runurban’dan 0:37:27.88’lik derecesiyle Aykut Kayan oldu.

10K’lık parkurda kadınlarda Runurban’dan 38:46.79’luk derecesiyle Özge Çolak birinciliği elde etti. İkinci 44:02.25’lik derecesiyle Selin Deniz Güney, üçüncü Runs N’Roses’ten 45:24.48’lik derecesiyle Doğa Canik oldu.

5K’lık parkurda erkeklerde birinci Vestel Road Runner Team’den 0:17:46.71’lik derece elde eden Bedri Şimşek oldu. İkinciliği İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nden 0:18:23.17’lik derecesiyle Mehmet Aydıngör, üçüncülüğü ise Manisa Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nden 0:18:23.17’lik derecesiyle Ahmet Bayram elde etti.

5K’lık parkurda kadınlarda birinci Bodrum Running’den 20:25.11’lik derecesiyle Fatma Taş oldu. İkinciliği 22:51.69’luk derece elde eden Gamze Aydıner, üçüncülüğü 22:53.38’lik derece elde eden Burcu Özge Ateş kazandı.