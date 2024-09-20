Beşiktaş'ta Eyüpspor maçı hazırlıkları sürüyor
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Eyüpspor’la oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam etti.Devamı için tıklayınız
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