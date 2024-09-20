Tahkim Kurulu Visca'nın 2 maçlık cezasını onadı Tahkim Kurulu Visca'nın 2 maçlık cezasını onadı
Beşiktaş'ta Eyüpspor maçı hazırlıkları sürüyor
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Eyüpspor’la oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam etti.Devamı için tıklayınız