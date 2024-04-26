Bayburt Belediyesi Tuğra Boks Spor Kulübü Başkanı Esmani Kaban, Kulüp Yöneticisi Benal Akburak, Antrenörler Bekir Paşaoğlu ve Hakan Paşaoğlu, kulüp sporcuları Belediye Başkanı Mete Memiş'e ziyarette bulundular.

Başkan Memiş'e kulüp faaliyetleri ve elde edilen dereceler hakkında bilgilerin verildiği ziyarette, U17 ve U20 Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonasında 65 kiloda Şampiyon olan Beyzanur Akkuş, Konya'da düzenlenecek olan U23 Bayanlar Türkiye Şampiyonası'na katılım gösterecek sporcular Nergis Çiftçi ve Cansu Deniz Saltık ile Antrenör Mustafa Çiftçi, Haziran Ayında düzenlenecek olan Balkan Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazanan Wushu Türkiye ikincisi Bedirhan Akburak, Türkiye Şampiyonu Boksör Zekeriya Akarsu ve boksörler Alperen Engin ile Mahmut Temel yer aldı.