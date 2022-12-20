Bayburt Merkez İçme Suyu Arıtma Tesisi’nin ihalesi Ankara’da İller Bankası Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi.

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci tarafından yapılan açıklamada:

Üç firmanın teklif verdiği ihaleyi yerinde takip ettik.

Bayburt'umuz için hayırlara vesile olması temenni ediyorum.

Proje Bayburt’ta belediye eli ile şimdiye kadar hayata geçirilen en büyük projelerden biri oldu. Proje için en ince ayrıntısına kadar çalıştık. Bayburt için mutlaka yapılması gereken, şehrimizin kızıl elması niteliğini taşıyan bir çalışma.

Güzel temiz bir suyumuz var ama halkımız sertliğinden muzdaripti projenin hayata geçmesiyle hemşerilerimiz inşallah bu sorundan da kurtulacak.

Bizde Bayburt Belediyesi olarak şehrimizin kronikleşmeye yüz tutmuş bir problemini daha çözüme kavuşturmanın huzuru içinde olacağız.

Vatandaşlarımız merak etmesinler en büyük sevdaları Bayburt olan bir belediyeleri var.

Bu vesile ile projemiz için çalışmaya başladıktan sonra bizleri bu yolda yalnız bırakmayan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayip Erdoğan’a, Genel Başkanımız Sayın Dr. Devlet Bahçeli’ye, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Prof. Dr. Sayın Vedat Bilgin’e, İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’ya, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’a, Bayburt Valimiz Sayın Cüneyt Epcim’e, Milletvekilimiz Sayın Fetani Battal’a İller Bakası Genel Müdürümüz Sayın Yusuf Büyük’e ve projenin oluşumunda emeği olan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum .