Bayburt Valiliğinin başlattığı yardım kampanyası ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü organizesinde Bayburtlu hayırseverlerin desteğiyle hazırlanan 2. yardım otobüsü 10 bin roll ekmek, 1000 koli gıda malzemesi, 500 koli su, 100 kutu içecek, 100 koli bebek maması, 100 paket bebek bezi, 100 adet battaniye, 50 koli ıslak mendil, 50 koli peçete ve 20 kasa meyve Lüks Bayburt Seyahat ile Gaziantep Şehitkamil'e doğru yola çıktı.

İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, "Bayburt halkı depremzedeler için el ele verdi. Herkes az çok demeden yardımlarını bizlere ulaştırıyor. Biz de hayırseverlerimizin desteğiyle yardımları deprem bölgesine ivedilikle ulaştırmaya gayret ediyoruz. Allah yardımlarınızı ve emeklerinizi kabul etsin." diyerek yardımların süreceğini belirtti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde şu ana kadar 3 minibüs, 2 tır ve 2 otobüs olmak üzere toplamda 7 araç aynî yardım ve personel desteğiyle deprem bölgesine ulaştı.