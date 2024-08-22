Bayburt Belediyesi,Bayburt Valiliği, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Van Gölü Aktivistleri Derneği'nin katkılarıyla organize edilen festivale, 3 ülkeden ve birçok ilden yaklaşık 110 sporcu katıldı.

Festivalin açılış töreninde konuşan Bayburt Valisi Mustafa Eldivan festivalin Bayburt’un tanıtımı ile tarih ve doğa turizmi noktalarının tanınması açısından önemine dikkat çekerek festivalin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Van Gölü Aktivistleri Derneği sorumluları tarafından Başkanımız Memiş ve Vali Eldivan’a hediye takdiminde bulunuldu.

Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş ise festivalin önümüzdeki yıl 250 sporcu ile gerçekleştirilmesini umdukları belirterek, “Bayburt nüfus olarak Anadolu’nun en küçük şehridir ama eskilerin deyimiyle kemiyet değil de keyfiyet olarak değerlendirildiğinde sahip olduğu değerler bakımından Anadolu’nun büyük şehirlerinden birine geldiğinizi ifade etmek istiyorum. Tarihimiz çok eskidir, Saka Türklerine başkentlik yapmış bir şehirdesiniz. Katılımınız için tekrar teşekkür ediyorum. Aktiviteniz bittikten sonra Bayburt Bisiklet Temsilcisi arkadaşımızla görüşüp hemen Bayburt’ta bir Bisiklet Spor Kulübü kuracağız. Zaten bisiklet yolunun yapımına başladık.” ifadelerini kullandı.

Daha sonra Cumhuriyet Caddesi’nde bulunan start noktasına geçildi. Festivali, Başkan Memiş ve Vali Eldivan birlikte başlattılar.