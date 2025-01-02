Vatandaşların kentte huzur ve güven ortamını sağlamak üzere denetimlerini sürdüren Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından insanların yoğun olarak bulunduğu noktalarda duygu sömürüsü yaparak haksız kazanç elde eden dilencilere yönelik başlatılan denetimlerde birçok dilenci yakalandı.

Bayburt Belediyesi’ne götürülen dilencilerin kimlik sorgulamaları yapılarak Kabahatler Kanunu’na göre haklarında işlem yapıldı. Dilencilerin üzerinden çıkan yüklü miktarda paraya ise el konuldu.

Zabıta Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada vatandaşların dini ve vicdani duygularını istismar ederek dilencilik yapanlara yönelik denetimlerin periyodik olarak devam edeceği ifade edildi.