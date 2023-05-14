Yurt genelinde seçmenler görevini yerine getirmek adına sandık başına gidiyor.Sabah saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, heyecanla devam ediyor. Milyonlarca seçmen, Türkiye'nin kaderini belirlemek için oyunu kullanarak görevini yerine getirecek. Büyük bir heyecanın yaşandığı tarihin en önemli seçimleri için seçmenler kararını vererek, adayını seçecek.

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci oyunu 1019 Numaralı sandıkta kullandı.Pekmezci: Türkiye en doğru kararı seçim neticesinde demokratik şekilde verecektir. Milletimize, ülkemize, geleceğimize hayırlı uğurlu olsun dedi.

İlk saatlerden itibaren okullara akın eden vatandaşlar, uzun kuyruklar oluşturarak seçimini yapmaya hazırlanıyor.

Türkiye'de nüfusu en az il olan Bayburt'ta toplamda 57 bin 116 seçmenin oy kullanacağı sandıklarda oy verme işlemi sabahın erken saatlerinde başladı. Türkiye genelinde olduğu gibi Bayburt'ta da Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilleri seçimleri için saat 08.00 itibariyle oy verme işlemleri başladı.

Seçmenler sabahın erken saatlerinde vatandaşlık görevini yerine getirmek üzere sandık başına gitti. Yetkililer vatandaşların sağlıklı oy kullanması için bütün tedbirleri aldı. Bayburt il genelinde toplam 290 sandıkta 57 bin 116 seçmen oy kullanacak.